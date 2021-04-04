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اخبار رياضية > بالفيديو والصور.. كيف اختتم النصر استعداداته لمواجهة الفيصلي في الكأس بحضور رئيسه الجديد؟
04/04/2021   2:25 م

بالفيديو والصور.. كيف اختتم النصر استعداداته لمواجهة الفيصلي في الكأس بحضور رئيسه الجديد؟

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اختتم فريق النصر، اليوم السبت، استعداداته لمواجهة نظيره الفيصلي، مساء غدٍ الأحد، في نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، على ملعب “مرسول بارك”.

وانطلقت تدريبات الفريق اليوم، بحضور رئيس مجلس الإدارة مسلي آل معمر، بتمارين لياقية متنوعة بدأت بالجري حول الملعب واستخدام الحواجز والأقماع.

وركز المدير الفني للفريق آلين هورفات، على تطبيق عدد من الجوانب التكتيكية، واختتم المران بمناورة أجراها على منتصف الملعب، وبعدها توجه اللاعبون إلى المعسكر. وفق “أخبار 24”.

وكان النصر قد تأهل إلى نصف نهائي كأس الملك، عقب انتصاره الكبير على العين بثلاثية نظيفة، أما الفيصلي فقد تفوق في ربع النهائي على الباطن بهدفين مقابل هدف.

مران النصر

مران النصر

مران النصر

مران النصر

مران النصر

بالفيديو والصور.. كيف اختتم النصر استعداداته لمواجهة الفيصلي في الكأس بحضور رئيسه الجديد؟

اخبار رياضية
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