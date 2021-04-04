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أخبار محلية > الداخلية: 27 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا خلال أسبوع
04/04/2021   6:10 م

الداخلية: 27 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا خلال أسبوع

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أعلنت وزارة الداخلية، اليوم (الأحد)، تسجيل 27 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا “كوفيد-19″، في الفترة من 28 مارس الماضي وحتى 3 أبريل الجاري.

وأوضحت أن منطقة الرياض سجلت العدد الأعلى من المخالفات بـ 8.8 ألف، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 6 آلاف، ثم المنطقة الشرقية بـ 3.7 ألف، ومنطقة القصيم بـ 2.1 ألف، ومنطقة المدينة المنورة بـ 1.6 ألف، ومنطقة الجوف بـ 1.1 ألف، ومنطقة تبوك بـ 1.1 ألف.

كما سجلت منطقة عسير 704، ومنطقة الباحة 554، ومنطقة الحدود الشمالية 521، ومنطقة حائل 496، ومنطقة جازان بـ 194، ومنطقة نجران 140.

وشددت الوزارة بضرورة مواصلة التزام المواطنين والمقيمين بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأن.

وزارة الداخلية

وفق “أخبار 24”.

الداخلية: 27 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا خلال أسبوع

أخبار محلية
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