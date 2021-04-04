بالصور.. محافظ الخرج يكرم الفائزين في مسابقة “مدرستي الرقمية”

رعى محافظ الخرج أ / مساعد بن عبدالله الماضي صباح اليوم الأحد الموافق ١٤٤٢/٨/٢٢هـ حفل تكريم الفائزين والفائزات في “مسابقة مدرستي الرقمية” للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد ، التي نظمها تعليم الخرج .
من جانبه قدّم مدير التعليم الدكتور خالد بن عبدالله العتيبي شكره لمحافظ الخرج الأستاذ مساعد الماضي على رعايته حفل تكريم الفائزين والفائزات في مسابقة مدرستي الرقمية والتي استهدفت كافة مدارس تعليم الخرج والمجتمع التعليمي ووسائل الإعلام في محافظتي الخرج والدلم للمشاركة في مسابقة “مدرستي” الرقمية للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، والتي أطلقتها وزارة التعليم لتعزيز مشاركة منسوبي التعليم من المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات والطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، والمهتمين بالشأن التعليمي من شرائح المجتمع المختلفة، في نشر ثقافة التعليم عن بُعد، وإثراء المحتوى الرقمي بمواد إبداعية تنقل التجارب المميزة.
مشيرًا إلى الأعداد الكبيرة للمشاركات القيّمة في المسابقة والتي وصلت إلى (٢٨٢٦) مشاركة وبلغ عدد الفائزين والفائزات (١٣٨) ومشيدًا خلال كلمته بما لمسه من تفاعل مثمر وإبداع متواصل في استخدام التقنية من كافة الفئات المشاركة في جانبي البنين والبنات من طلاب وطالبات ومعلمين ومعلمات وأولياء الأمور.
وفي ختام كلمته هنأ الفائزين والفائزات ومقدماً شكره لجميع من عمل وساهم في إنجاح المسابقة وتحقيق أهدافها ولكل من عمل في نجاح التعليم الإلكتروني عن بُعد .
حضر التكريم مدير التعليم الدكتور خالد بن عبدالله العتيبي ومساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية الأستاذ عبدالله بن عاقل الزايدي ومساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية الأستاذ علي بن مهدي آل رشيد وعدد من رؤساء الأقسام بالإدارة .