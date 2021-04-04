نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار المناطق > تُرى بالعين المجردة.. ظاهرة فلكية نادرة تشهدها سماء المملكة فجر الإثنين
04/04/2021   9:51 م

تُرى بالعين المجردة.. ظاهرة فلكية نادرة تشهدها سماء المملكة فجر الإثنين

+ = -
469

كشفت الجمعية الفلكية بجدة، عن تعرض سماء المملكة لظاهرة فلكية فجر غدٍ (الإثنين).

وأوضحت أن سماء المملكة والوطن العربي سترصد قبل شروق شمس الإثنين، انتظام القمر وكوكبي زحل والمشتري بالأفق الشرقي.

وأشارت إلى أنه يمكن مشاهدة الظاهرة في منظر بديع بالعين المجردة قبل شروق شمس الإثنين، لافتة أنها فرصة رائعة للتصوير الفلكي.

وفق “أخبار 24”.

تُرى بالعين المجردة.. ظاهرة فلكية نادرة تشهدها سماء المملكة فجر الإثنين

أخبار المناطق
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885145939.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.