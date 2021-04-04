تُرى بالعين المجردة.. ظاهرة فلكية نادرة تشهدها سماء المملكة فجر الإثنين

كشفت الجمعية الفلكية بجدة، عن تعرض سماء المملكة لظاهرة فلكية فجر غدٍ (الإثنين).
وأوضحت أن سماء المملكة والوطن العربي سترصد قبل شروق شمس الإثنين، انتظام القمر وكوكبي زحل والمشتري بالأفق الشرقي.
وأشارت إلى أنه يمكن مشاهدة الظاهرة في منظر بديع بالعين المجردة قبل شروق شمس الإثنين، لافتة أنها فرصة رائعة للتصوير الفلكي.
سيرصد بسماء #السعودية والوطن العربي صبيحة يوم الإثنين 5 أبريل 2021 انتظام القمر #وزحل و #المشتري بالافق الشرقي في منظر بديع مشاهد بالعين المجردة قبل شروق #الشمس وهي فرصة للتصوير #الفلكي. pic.twitter.com/wEosDEhSNi
— الجمعية الفلكية بجدة (@JASsociety) April 4, 2021
وفق “أخبار 24”.