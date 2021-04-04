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أخبار محلية > بالفيديو.. يتميزون بذكاء ملحوظ دون غيرهم.. مواطن يروي تجربته بكيفية التعامل مع طفله المصاب بالتوحد
04/04/2021   9:51 م

بالفيديو.. يتميزون بذكاء ملحوظ دون غيرهم.. مواطن يروي تجربته بكيفية التعامل مع طفله المصاب بالتوحد

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روى مواطن والد طفل مصاب بالتوحد، اليوم (الأحد)، تجربته مع ابنه، نافياً كون التوحد مرضاً، مؤكداً بأنه مجرد اضطراب سلوكي وجداني يمكن التعايش معه.

وقال عايض الهيجاني أحد ضيوف برنامج “الكيف 33” على قناة “المجد”، بأن ابنه مصاب بالتوحد ولكن عالمه مليء بالعجائب والأشياء الغريبة والشيقة والممتعة.

وأضاف الهيجاني بأنه يطلق على ابنه “أسامة العلّامة” وذلك لشدة ذكائه، مشيراً إلى أن أفضل طريقة للتعامل مع طفل التوحد هي أن تتم معاملته كطفل عادي. وفق “أخبار 24”.

ولفت إلى أن أطفال التوحد يتميزون بذكاء ملحوظ دون غيرهم فلكل واحدٍ منهم مسار يبدع فيه، وهو اضطراب سلوكي يصيب الأطفال في المملكة وفي العالم.

بالفيديو.. يتميزون بذكاء ملحوظ دون غيرهم.. مواطن يروي تجربته بكيفية التعامل مع طفله المصاب بالتوحد

أخبار محلية
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