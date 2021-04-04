تأهل سعوديان إلى نهائيات مسابقة “أمير الشعراء” في موسمها التاسع، المقامة بدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تعتبر الأكبر في مجال الشعر العربي.
ويمثل المملكة في نهائيات المسابقة كل من: الشاعرة حوراء الهيملي، والشاعر سلطان الضيط، وذلك بعد خروج الشاعر محمد التركي من التصفيات.
وقد تمكن ستة شعراء من حجز مقاعدهم في الحلقة ما قبل النهائية، وهم: حوراء الهيملي وسلطان الضيط من المملكة، وزينب جبار من العراق، وخلف أبو ديوان من مصر، وعمر الراجي من المغرب، ومحمد المامي من موريتانيا.
وبإمكان الجمهور التصويت لشاعرهم المفضل على مدار الأسبوع، عبر موقع برنامج أمير الشعر أو التطبيق الخاص به، حيث ينتهي التصويت نهاية الحلقة المقبلة.
وينظم المسابقة لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، في إطار استراتيجيتها الثقافية الهادفة لصون التراث وتعزيز الاهتمام بالأدب والشعر العربي.
وفق “أخبار 24”.