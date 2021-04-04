بالفيديو.. استشاري يُحذر من تناول كميات كبيرة من الطعام عند إفطار رمضان

نصح استشاري باطنية وجهاز هضمي بضرورة تقليل كميات الطعام عند الإفطار خلال شهر رمضان المبارك، وذلك للحفاظ على سلامة الجهاز الهضمي.
وأوضح الدكتور عبد الله الذيابي، أن الصائم يمكنه أيضاً تقسيم الوجبة إلى قسمين على أقل تقدير، لتكون سهلة الهضم وخفيفة على المعدة، مؤكداً أن هذه الطريقة ستجنب الصائم التخمة والكسل والخمول وسوء الهضم والحموضة.
وأشار إلى أن تناول كمية كبيرة من الطعام، سيؤدي إلى حدوث خلل في وظائف الجهاز الهضمي، وزيادة تدفق الدم، مما يؤثر سلباً على أجهزة أخرى مثل الدماغ والجهاز التنفسي.
أهمية تقسيم وجبة الافطار الرمضاني#سنابات_الدكتور_الذيابي pic.twitter.com/kLEIgJO0b4
— د. عبدالله الذيابي (@DrAbdullahA1) April 3, 2021
وفق “أخبار 24”.