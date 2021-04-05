هل تدخل المملكة في موجة جديدة بعد ارتفاع الإصابات بكورونا؟ استشاري أمراض معدية يرد

استعرض استشاري الأمراض المعدية، الدكتور وائل باجهموم، مدى إمكانية الدخول في موجة جديدة بعد ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا والحالات الحرجة خلال الأيام القليلة الماضية.
وأكد خلال لقائه في برنامج “نشرة النهار” على قناة “الإخبارية”، أن القرار في يد المجتمع وهو من سيقرر ما إذا كانت ستنخفض أعداد الإصابات اليومية من عدمه، وذلك من خلال الوعي اللازم والالتزام بالإجراءات الوقائية بصورة صحيحة.
وأوضح أن هناك عددا من العوامل تتحكم في أعداد الإصابات بكورونا، أبرزها الالتزام بالتدابير الوقائية لمنع تفشي الفيروس، مشيرًا إلى أنه حال التزم المجتمع بالإجراءات الاحترازية بشكل صحيح، ستبدأ الأعداد في الانخفاض تدريجيًا. وفق “أخبار 24”.
وكانت وزارة الصحة قد ناشدت المواطنين والمقيمين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية، محذرة من ضياع المكتسبات التي استطاعت المملكة تحقيقها خلال جائحة كورونا.
فيديو | هل ارتفاع عدد الحالات إنذار للدخول في موجة ثانية من جائحة #كورونا؟#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/2uTiRsyp64
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) April 5, 2021