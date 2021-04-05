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أخبار محلية > وزير التعليم يعلن إطلاق نسخة من “منصة مدرستي” للطفولة المبكرة العام المقبل
05/04/2021   10:21 م

وزير التعليم يعلن إطلاق نسخة من “منصة مدرستي” للطفولة المبكرة العام المقبل

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أعلن وزير التعليم، حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم (الإثنين)، إطلاق نسخة من “منصة مدرستي” للطفولة المبكرة خلال العام الدراسي المقبل ابتداءً من رياض الأطفال.

وقال خلال تكريمه للقائمين على “منصة مدرستي”، إن المنصة ستناسب المرحلة العمرية للأطفال، مضيفًا أنها ستشتمل على عناصر جاذبة ومشوقة، وأدوات تُمكن المعلمين من القياس والتقويم، وتعزز من مهارات الطلبة الأساسية.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على رسم استراتيجيات تعزز التعليم الإلكتروني، كممارسة أساسية للتحوّل بالتعليم إلى آفاق أوسع تضمن تحسين مخرجات التعليم وتكافؤ فرصه لأبنائنا الطلبة. وفق “أخبار 24”.

وزير التعليم يعلن إطلاق نسخة من “منصة مدرستي” للطفولة المبكرة العام المقبل

أخبار محلية
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