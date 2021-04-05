الشباب يهزم “طويق” وديًا بسباعية قبل مواجهة الباطن في الدوري

حقق فريق الشباب، مساء اليوم الإثنين، الفوز في تجربته التحضيرية الثانية استعداداً لاستئناف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بالفوز على طويق “درجة ثانية” بنتيجة 7-2.
ولعب الشباب اللقاء الودي بقائمة أساسية ضمت كلاً من:” زيد البواردي، عبدالله الشامخ، إيجور، حسان تمبكتي، فواز الصقور، ناصر العمران، إيفر بانيجا، نواف العابد، متعب الحربي، وعمار النجار”.
وكان الفريق الشبابي، قد خسر تجربته الودية الأولى أمام الرائد في فترة توقف الدوري خلال أيام “فيفا”، وذلك ضمن تحضيراته لمواجهة الباطن في الجولة الـ25 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، الجمعة.
ويسعى فريق الشباب للفوز على الباطن من أجل مزاحمة الهلال في الصدارة، حيث يحتل الأبيض المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري برصيد 45 نقطة. وفق “أخبار 24”.