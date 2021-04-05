النصر يدرس الاستعانة بمدرب المنتخب الأولمبي في أبطال آسيا

كشفت مصادر صحفية، اليوم الإثنين، آخر التطورات بشأن مصير الجهاز الفني، بقيادة المدرب الكرواتي ألين هورفات، عقب الخسارة على يد الفيصلي في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
وقالت المصادر، وفقًا لصحيفة “الميدان الرياضي” إن إدارة النصر تبحث مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، إعارة مدرب المنتخب الأولمبي سعد الشهري، خلال منافسات بطولة دوري أبطال آسيا.
وكانت تقارير صحفية، أشارت خلال الساعات الماضية، إلى أن إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر، ترغب في إقالة هورفات، إلا أنها تعاني من قلة الخيارات في خانة البديل المتاح وضيق الوقت قبل انطلاق البطولة الآسيوية.