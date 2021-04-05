بقرار من مسلي آل معمر.. النصر يفكر في نجمه السابق لخلافة “هورفات”

لا صوت يعلو في الوسط الرياضي السعودي، على خروج فريق النصر من بطولة كأس الملك، على يد نظيره الفيصلي، ومصير مدرب الفريق الكرواتي آلين هورفات.
وقال الإعلامي الرياضي، محمد السبيعي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن إدارة النصر بقيادة مسلي آل معمر، تفكر في الاستعانة بالمدرب علي كميخ، لاستكمال مباريات الدوري وقيادة النصر في دور المجموعات الآسيوية.
وكانت تقارير صحفية، كشفت خلال الساعات الماضية، عن رغبة إدارة النصر، في إقالة الجهاز الفني، بقيادة المدرب الكرواتي آلين هورفات، إلا أنها تعاني من قلة الخيارات في خانة البديل المتاح، وضيق الوقت قبل انطلاق البطولة الآسيوية.
وتعرض النصر للخسارة أمام الفيصلي بهدف نظيف، سجله جوليو تافاريس، أمس الأحد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “مرسول بارك”، في نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين. وفق “أخبار 24”.
وكان هورفات قد تولى تدريب النصر خلفاً للبرتغالي روي فيتوريا، الذي رحل في ديسمبر الماضي، وقاد الكرواتي، الفريق للتتويج بلقب كأس السوبر السعودي على حساب الهلال.
إدارة #النصر بقيادة مسلي المعمر تفكر بالاستعانه بالمدرب القدير علي كميخ لـ استكمال مباريات الدوري وقيادة #النصر في دور المجموعات الاسيويه .@AliKuemkh
— محمدالسبيعي أبوعبدالله (@kng_503) April 5, 2021