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أخبار محلية > بالفيديو.. طبيبة تعالج مرضى طريف في منازلهم عبر عيادتها المتنقلة
06/04/2021   8:13 ص

بالفيديو.. طبيبة تعالج مرضى طريف في منازلهم عبر عيادتها المتنقلة

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تطوعت طبيبة سعودية لعلاج الفئات ذات الأولوية بمحافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية، وذلك عبر عيادة متنقلة وتطبيق إلكتروني لحجز المواعيد.

وقالت الطبيبة منى الرويلي في مداخلة مع برنامج “الراصد” على قناة الإخبارية، إنها تقوم بزيارة المرضى في منازلهم أسوةً بجهود وزارة الصحة ضمن استراتيجية التحول الوطني.

وأضافت الرويلي أنها قامت بتطوير تطبيق إلكتروني يسهّل على أهالي المحافظة التواصل معها لطلب فحوصات وزيارات علاجية داخل منازلهم، وذلك بهدف توفير جهد التنقل وساعات الانتظار على المرضى.

وتابعت أنها تخفف بذلك على كبار السن وذوي الإعاقة بتقديم الخدمة العلاجية بين ذويهم، خصوصاً المرضى الذين يعانون من أزمة الوجود بالمستشفيات والجو الطبي البحت. وفق “أخبار 24”.

وأشارت إلى أن ذلك العمل الإضافي بعد انتهاء الدوام يأتي تماشياً مع مبادرات التطوع بالمملكة، ولفتت إلى أن التطوع بالجهد لا يقل أهمية عن التطوع بتقديم مساعدات مالية، حيث يستفيد المتطوع ببناء خبرته وتطوير إمكانياته.

بالفيديو.. طبيبة تعالج مرضى طريف في منازلهم عبر عيادتها المتنقلة

أخبار محلية
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