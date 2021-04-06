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أخبار محلية > بالفيديو.. طفلة محاربة للسرطان تواجه مرضها بقوة.. وتوجه رسالة لوالديها وهذا ما تحلم به
06/04/2021   8:13 ص

بالفيديو.. طفلة محاربة للسرطان تواجه مرضها بقوة.. وتوجه رسالة لوالديها وهذا ما تحلم به

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روى والد الطفلة جنى عبدالكريم محاربة السرطان، قصة اكتشافهم إصابتها بالمرض والأوقات العصيبة التي مروا بها، فيما كشفت جنى عن حلمها ووجهت رسالة لوالديها الداعمين لها.  

وقال والد جنى إن ابنته مع بداية المرض كان وزنها 66 كيلوجراماً وخلال شهرين نقص إلى 42 كيلوجراماً، وبعد توجههم لمستشفى القوات المسلحة وإجرائهم الفحوصات تبين إصابتها بسرطان من الدرجة الثالثة.  

وأضاف الأب أن الطاقم الطبي اهتم بحالة ابنته وأجرى لها الفحوصات اللازمة، لكنهم مروا بفترة عصيبة خلال فيروس كورونا، حيث لم تكن تغادر الغرفة هي ولا والدتها التي رافقتها حرصاً على سلامتهما.  

ووجه في لقائه ببرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، رسالة لكل مصاب بالسرطان أن يتحلى بالتفاؤل، ويسعى دائماً لرفع معنوياته فالجانب النفسي مهم جداً في التغلب على هذا المرض.  

وقالت جنى إنها تدرس في الصف الثاني المتوسط وتحلم أن تصبح رسامة مشهورة، موجهة الشكر لوالديها على دعمهما لها في مرضها، ومنحها القوة والوقوف بجانبها في هذه الشدة. وفق “أخبار 24”.

فيما قالت والدة جنى إن ابنتها تتحلى بروح التفاؤل في مواجهة المرض لأنها مؤمنة بالله، مطالبة إياها بأن تكون قوية وشجاعة وألا تفقد ابتسامتها أبداً.

 

 

بالفيديو.. طفلة محاربة للسرطان تواجه مرضها بقوة.. وتوجه رسالة لوالديها وهذا ما تحلم به

أخبار محلية
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