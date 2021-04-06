هذه أبرز الفروقات بين أعراض “كورونا” والحساسية والآثار الجانبية لتلقي اللقاح

كشف طبيب أمريكي بارز عن أبرز الفروقات بين أعراض الإصابة بفيروس كورونا وأعراض الحساسية، والأعراض الجانبية الناتجة عن تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.
وأوضح الدكتور جون وايت كبير الأطباء في موقع الرعاية الصحية “ويب ميد”، أن الحساسية لا تسبب الحمى لكنها تجعل الشخص يشعر بحكة والتهاب في مختلف أنحاء جسده، وهذا أبرز الفروقات بينها وبين أعراض الفيروس.
وأضاف وايت وفقاً لـ “فوكس نيوز” الأمريكية، أن الحساسية لا تسبب ضيقاً في التنفس ولا تسبب الإسهال أو تجعل الجسم مرهقاً ومتعباً، عكس فيروس كورونا الذي قد يؤدي للشعور بالقشعريرة والحمى.
وبين أن الآثار الجانبية لما بعد التطعيم تشمل آلاماً في الذراع وإرهاقاً وصداعاً في بعض الأحيان، منوهاً بأن تلك الأعراض تظهر بعد 4 ساعات عادة من التطعيم وتختفي في غضون 24 إلى 36 ساعة. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن أعراض الحساسية وأعراض الإصابة بكورونا لا تختفي بسرعة مثل الأعراض الجانبية للقاح، ناصحاً من لديه شك في الإصابة بإجراء الفحص الطبي للكشف عن الفيروس.