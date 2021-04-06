بالفيديو.. جنوح عشرات الدلافين إلى شواطئ أملج.. والسفير البريطاني يتفاعل

أدت الرياح الشديدة واضطراب الأحوال الجوية قبل أيام إلى جنوح عشرات الدلافين إلى شواطئ أملج؛ فيما شارك في عمليات الإنقاذ عناصر من قوات حرس الحدود ووزارة البيئة والمياه والزراعة وبلدية أملج والدفاع المدني، إضافة إلى خبراء بيئة من شركة البحر الأحمر للتطوير وعدد من المتطوعين.
من جهته تفاعل السفير البريطاني لدى المملكة نيل كرمبتون، مع واقعة جنوح الدلافين إلى شاطئ أملج على ساحل البحر الأحمر، حيث قام بزيارة للمنطقة.
ونشرت وكالة الأنباء السعودية “واس” التي رافقت السفير كرمبتون، في زيارته لمحافظة أملج، مقطع فيديو يظهر أبناء المنطقة، والمتطوعين والجهات المختصة يقومون بإنقاذ الدلافين، حيث تمكنوا من إنقاذ عشرات الدلافين من موت محقق بإعادتها إلى المياه في البحر الأحمر، فيما نفق 7 دلافين. وفق “أخبار 24”.
وأبدى السفير البريطاني إعجابه بما تقوم به حكومة المملكة وما أعلنت عنه من برامج تجاه البيئة والمحافظة عليها، ومنها الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر.
السفير البريطاني يتفاعل مع قصة جنوح عشرات الدلافين إلى شواطئ #أملج.https://t.co/vHxdOKNln8#واس_جودة_الحياة pic.twitter.com/ubW9Q865LC
— واس جودة الحياة (@SPAqualitylife) April 5, 2021