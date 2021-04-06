التقط من قمرة القيادة.. طيار يوثق وميضاً كالبرق في السماء ومختص يفسر ذلك

علق الطيار المدني والمختص في شؤون الطيران عبدالله الغامدي، على مقطع فيديو متداول وثقه طيار من داخل قمرة قيادة إحدى الطائرات، أظهر وجود وميض كالبرق ظهر عدة مرات من خلف الزجاج الأمامي.
وقال الغامدي إن هذا الوميض ظهر نتيجة دخول قائد الطائرة في سحابة مشبعة من الماء، مبيناً أنه يظهر نتيجة حدوث احتكاك الطائرة بالماء مع السرعة العالية، وأن هذه كهرباء ساكنة.
وأضاف أنه لا يوجد خطر نتيجة هذا الوميض؛ لأن الطائرة تحتوي على نظام من خلاله يتم تفريغه، لكن له تأثيراً بسيطاً في التشويش على الاتصالات.
هذا مايشاهده الطيار
اذا دخل في سحابة مشبعة بالماء
وميض كالبرق يشاهدة في الزجاج الامامي
نتيجة احتكاك الطائرة بالماء في سرعة عاليه
هذه هي الكهرباء الساكنه
بالتأكيد ليس منها خطر
فهناك نظام في الطائرة عن طريقة يتم تفريغها
لها تأثير بسيط
في التشويش على الاتصالات
مشاهد روعة وممتعه pic.twitter.com/36JWgLmcVO
— الكابتن عبدالله بن صالح الغامدي (@Abduallh88) April 5, 2021
وفق “أخبار 24”.