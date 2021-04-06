زارت عائلة كولومبية محافظة العلا، في منطقة المدينة المنورة، من أجل مشاهدة معالمها الأثرية التي يعود تاريخها لآلاف السنين، مثل جبل الفيل.
وذكر رب الأسرة، خوسيه كارلوس، أن زيارته للمملكة جاءت بعدما سمع من أصدقاء له عن جمال مواقع العلا الأثرية، بينما ذكرت زوجته “كاتالينا” أنها لم تكن مؤيدة لزيارة المملكة، لكن انطباعها تغير بعدما رأت جمال الجبال والكنوز الأثرية بها.
ووصفت “كاتالينا”، وفقا لـ”المدينة” الشعب السعودي بأنه كريم وطيب ومبتسم، مؤكدة أن المملكة تستحق الزيارة، وهو نفس ما أكده صديق عائلتها “نيلسون فريدي”، الذي ذكر أن العلا تمتلك آثارا جميلة مؤكدًا أنه سيكرر زيارته لها.
ونوه بأنه جاء للسعودية بصحبة زوجته وأطفاله، وتضمنت جولته بها: العلا، ومدائن صالح، التي أذهلته بسبب جبالها الشاهقة ووجود نقوش بها تعود لعصور عتيقة.