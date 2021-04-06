نائب أمير مكة يستقبل الشيخ السديس وأئمة وخطباء المسجد الحرام

استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير بدر بن سلطان، الرئيس العام لشؤون الحرمين الشريفين، الشيخ عبدالرحمن السديس، يرافقه المشايخ أئمة وخطباء ومؤذنو المسجد الحرام.
وهنّأ الأمير بدر أئمة وخطباء ومؤذني الحرم المكي بقرب حلول شهر رمضان المبارك، سائلاً الله أن يُعين الجميع على الصيام والقيام وصالح الأعمال.
كما استمع لشرح عن خطة رئاسة الحرمين خلال شهر رمضان المبارك، والتي ينفذها أكثر من 4400 موظف وموظفة، بالإضافة لقرابة 5 آلاف عامل وعاملة، حيث تركز الخطة على تقديم الخدمة لقاصدي المسجد الحرام وفق الإجراءات الاحترازية المُتبعة لمنع تفشي فيروس كورونا.
بدوره، قدم الشيخ السديس باسمه ونيابة عن أئمة وخطباء ومؤذني المسجد الحرام، الشكر لنائب أمير مكة على هذه اللفتة التي تؤكد الاهتمام والعناية التي يوليها ولاة أمر هذه البلاد للحرمين الشريفين والعاملين فيهما.
وفق “أخبار 24”.