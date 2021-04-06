“المسند”: درجة الحرارة تعاود الانخفاض بدءًا من يوم السبت.. وموسم الأمطار مستمر حتى مايو

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند، إنه من المتوقع أن تواصل درجة الحرارة ارتفاعها التدريجي في كل المناطق حتى تعاود الانخفاض مجدداً يوم السبت المقبل، في المناطق الشمالية والغربية على وجه التحديد.
كما توقع حدوث ذلك بشكل نسبي يوم الأحد المقبل في المناطق الوسطى والمدينة المنورة، ويوم الإثنين في المنطقة الشرقية.
ولفت المسند إلى أن موسم الأمطار يستمر عادة حتى نهاية شهر مايو في معظم مناطق المملكة، عدا الجزء الجنوبي الغربي؛ لأن له نظاما مختلفا. وفق “أخبار 24”.
ونبّه بأن هذه الأيام تشهد بدء عودة طيور الخواضير والدخل للجزيرة العربية، مشيرًا إلى أن طول الليل في وسط المملكة سيبلغ حوالي 11:31 ساعة، بينما يصل طول النهار إلى حوالي 12:29 ساعة.