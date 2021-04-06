نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار المناطق > مواطن يتخذ من شوارع مكة مسكنًا له بسبب حرمانه من الإعانة.. والوزارة تعلق
06/04/2021   3:58 م

مواطن يتخذ من شوارع مكة مسكنًا له بسبب حرمانه من الإعانة.. والوزارة تعلق

+ = -
1093

اتخذ مواطن خمسيني من جسر الروضة بطريق المسجد الحرام مسكنا له، بعد أن أصبح مشردا بلا مأوى؛ بسبب حرمانه من إعانة التأهيل الشامل بدعوى عدم تحديث بياناته.

وأظهرت لقطات مصورة المواطن الخمسيني وهو يتخذ من أسفل الجسر ملجأ له لمدة طويلة، رافضا الإدلاء بأية تفاصيل عن بياناته الشخصية أو حالته.

وأفادت مصادر بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وفقا لـ”الوطن”، بأنه تمت معرفة تفاصيل الحالة والتواصل مع ذوي المواطن، حيث تبين أنه في عقده الخامس، ويعاني اضطرابات نفسية، وكان أحد نزلاء مستشفى متخصص بمحافظة الطائف.

وأشارت إلى أن الخمسيني المشرد مسجل في التأهيل الشامل، وتسبب عدم تحديث بياناته لوقت طويل في توقف إعانته.

ولفتت إلى اتخاذ عدة قرارات بشأن حالته، أبرزها تحويله إلى إحدى الجهات لدعمه بإيجار للسكن، وتوجيه أقاربه بتحديث بياناته ليستفيد من الدعم، والعمل على إعادة تأهيله والاستفادة من الخدمات الطبية.

مواطن يتخذ من شوارع مكة مسكنًا له بسبب حرمانه من الإعانة.. والوزارة تعلق

أخبار المناطق
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885146209.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.