“النيابة” تحذر من بيع التبغ ومشتقاته للأطفال واستغلالهم في الدعاية لها والتدخين في وجودهم

أكدت النيابة العامة، اليوم (الثلاثاء)، أنه يُحظر أن يُباع للأطفال التبغ ومشتقاته، وغيرها من المواد التي تضر بسلامتهم، وكذلك يُحظر أن يُستخدموا في شرائها أو الدعاية لها.
وشددت على أصحاب المحلات التجارية والعاملين بها بمنع بيع التبغ أو أي من مشتقاته للأطفال، سواء أكانوا سيشترونها لأنفسهم أم لغيرهم، داعية إلى التأكد من أن المشتري لهذه المواد ليس طفلا، مؤكدة أن القيام بذلك يضع أصحاب المحلات تحت طائلة المساءلة النظامية.
وأشارت إلى أنه يُحظر أيضًا استيراد وبيع ألعاب الأطفال أو الحلوى المصنّعة على هيئة سجائر أو أي أداة من أدوات التدخين.
وأهابت بأقرباء الأطفال وكل المتعاملين معهم، سواء في المنزل أو المدرسة أو الأماكن العامة أو الخاصة، الامتناع عن التدخين أثناء وجودهم.
وأخيرا ناشدت وسائل الإعلام المختلفة والمواقع الإلكترونية حظر استخدام الأطفال في الدعاية لبيع التبغ أو أي من مشتقاته، أو أي مواد أخرى تضر بسلامتهم وصحتهم، وذلك وفقا للائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل.
وفق “أخبار 24”.