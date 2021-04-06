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أخبار محلية > صندوق النقد يتوقع أن تحقق المملكة نمواً مرتفعاً خلال عامي 2021 و2022
06/04/2021   10:01 م

صندوق النقد يتوقع أن تحقق المملكة نمواً مرتفعاً خلال عامي 2021 و2022

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أصدر صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، تقرير شهر أبريل الجاري عن “آفاق الاقتصاد العالمي”، الذي رصد آخر توقعات الصندوق لنسب التغير السنوي لإجمالي الناتج المحلي الحقيقي “النمو” واقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية لأعوام 2020 و2021 و2022م.

وحققت المملكة خلال عام 2020 نسبة تغير سنوي قُدّرت بـ – 4.1%، وارتفعت النسبة المتوقعة لعام 2021 لتصبح 2.9%، فيما توقّع الصندوق نمواً للاقتصاد السعودي لعام 2022 بنسبة 4%، بزيادة نسبتها 0.2% عن النمو في بلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لنفس العام.

فيما بلغت نسبة التغير السنوي للناتج العالمي – 3.2% لعام 2020 و6% لعام 2021 و4.4% لعام 2022، كما سجّلت الاقتصادات المتقدمة – 4.7% لعام 2020 و5.1% عام 2021 و3.6% لعام 2022، فيما سجّلت اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية – 2.2% لعام 2020 و6.7% عام 2021 و5% لعام 2022. وفق “أخبار 24”.

صندوق النقد يتوقع أن تحقق المملكة نمواً مرتفعاً خلال عامي 2021 و2022

أخبار محلية
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