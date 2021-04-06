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أخبار محلية > “الصحة” تقدم نصيحة للراغبين في تلقي لقاح كورونا ويعالجون بأدوية مسيلة للدم
06/04/2021   10:01 م

“الصحة” تقدم نصيحة للراغبين في تلقي لقاح كورونا ويعالجون بأدوية مسيلة للدم

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ردّت وزارة الصحة على سؤال حول مدى إمكانية حصول الأشخاص الذين يعالَجون بأدوية مسيلة للدم على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت أن المرضى الذين يحصلون على أدوية خاصة بمنع تخثر الدم يمكنهم أخذ اللقاح مع الحرص على مراقبة موضع الحقن لمدة 30 دقيقة، والتأكد من خلوه من النزيف قبل الخروج من موقع التطعيم.

وشددت على أهمية استشارة الطبيب المعالج للمريض، وأخذ التوصية اللازمة منه بشأن أخذ اللقاح من عدمه.

وفق “أخبار 24”.

“الصحة” تقدم نصيحة للراغبين في تلقي لقاح كورونا ويعالجون بأدوية مسيلة للدم

أخبار محلية
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