حالة الطقس المتوقعة غداً الأربعاء على مناطق المملكة

أعلن المركز الوطني للأرصاد توقعاته لحالة الطقس في مناطق المملكة ليوم غدٍ (الأربعاء).
وتوقّع المركز ارتفاع درجات الحرارة على مناطق شمال وغرب المملكة ومن ثم على وسط وشرق المملكة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الغربية والجنوبية من وسط المملكة وعلى منطقتي المدينة المنورة وحائل والأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.
كما توقع سماء غائمة جزئياً إلى غائمة على مناطق شمال المملكة، ويتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة.وفق “أخبار 24”.
ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة غداً إلى 40 درجة مئوية في مكة المكرمة، وأدنى درجة حرارة إلى 15 درجة مئوية في أبها وتبوك والباحة.