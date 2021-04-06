نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > إحالة قضايا جرائم الخطوط الحديدية إلى النيابة العامة
06/04/2021   10:00 م

إحالة قضايا جرائم الخطوط الحديدية إلى النيابة العامة

+ = -
742

وقع وكيل النيابة العامة المساعد للتحقيق، الشيخ عبدالله بن ناصر المقبل، ونائب رئيس الهيئة العامة لقطاع النقل السككي، المهندس خالد بن إبراهيم السلطان، اليوم الثلاثاء، محضرًا لاجتماع يتناول آلية إحالة قضايا الجرائم المرتكبة في حيازات الخطوط الحديدية إلى النيابة العامة.

وتضمن المحضر تفصيلًا للإجراءات الخاصة بالتحقيق والادعاء في قص الخط الحديدي أو تفكيكه أو اقتطاعه أو سرقة أي من مرافقه أو تجهيزاته أو جزء منها أو تعمد إتلافها.

ويشمل المحضر أيضًا اتخاذ الإجراءات الأولية في تلك القضايا وفق نظامي الخطوط الحديدية والإجراءات الجزائية ولائحتيهما التنفيذيتين. وفق “أخبار 24”.

إحالة قضايا جرائم الخطوط الحديدية إلى النيابة العامة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885146259.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.