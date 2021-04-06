سكان المملكة أنفقوا 11.4 مليار ريال في أسبوع بزيادة 3 مليارات عن سابقه.. فماذا اشتروا؟

أعلن البنك المركزي عن أرقام الإنفاق الاستهلاكي في المملكة خلال الأسبوع الماضي (28 مارس – 3 أبريل)، والتي أوضحت تفاصيل وإجمالي قيمة العمليات التي تمت من خلال نقاط البيع.
وأوضح أن الأسبوع الماضي شهد إنفاق نحو 11.4 مليار ريال عبر 101.6 مليون عملية، حيث زادت قيمة العمليات 17.4% عن الأسبوع السابق له، بفارق نحو 3 مليارات ريال، حيث أنفق المستهلكون على الأطعمة والمشروبات أكثر من 1.9 مليار ريال، تلاها قطاعات أخرى بـ 1.6 مليار ريال، ثم المطاعم والمقاهي بـ 1.3 مليار ريال.
وأنفق المستهلكون على شراء الملابس والأحذية أكثر من 1 مليار ريال، وعلى السلع والخدمات 995 مليونا، ثم “الصحة” 802 مليون، و548 مليونا على النقل، و512 مليونا على الوقود، ثم الأثاث 487 مليون ريال، ومواد التشييد والبناء 467.4 مليون، والأجهزة الإلكترونية والكهربائية 381 مليونا، و333 مليوناً على المجوهرات.وفق “أخبار 24”.