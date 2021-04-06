فشل مباحثات سد النهضة.. ومصر تؤكد: لدينا سيناريوهات أخرى لحماية أمننا المائي

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الثلاثاء)، أن المفاوضات التي عُقدت في كينشاسا حول سد النهضة الإثيوبي يومي 4 و5 أبريل الجاري لم تحقق تقدما ولم تفض إلى اتفاق.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير أحمد حافظ، أن إثيوبيا رفضت المقترح الذي قدمه السودان وأيدته مصر بتشكيل رباعية دولية تقودها جمهورية الكونجو الديمقراطية التي ترأس الاتحاد الإفريقي للتوسط بين الدول الثلاث.
وأشار إلى رفض إثيوبيا كافة المقترحات والبدائل الأخرى التي طرحتها مصر وأيدها السودان من أجل تطوير العملية التفاوضية، لتمكين الدول والأطراف المشاركة في المفاوضات كمراقبين من الانخراط بنشاط في المباحثات والمشاركة في تسيير المفاوضات وطرح حلول للقضايا الفنية والقانونية الخلافية.
وأضاف أن إثيوبيا رفضت مقترحًا مصريًا بهدف استئناف المفاوضات بقيادة الرئيس الكونجولي وبمشاركة المراقبين وفق الآلية التفاوضية القائمة.وفق “أخبار 24”.
من جهته، كشف وزير الخارجية المصري سامح شكري في تصريحات صحفية اليوم أن مصر لديها سيناريوهات مختلفة لحماية أمنها المائي، مؤكدا أن مصر ستتحرك إذا لحق بها أي ضرر مائي جراء سد النهضة.