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أخبار محلية > وفاة شقيق مدير مكتب ولي العهد
06/04/2021   11:22 م

وفاة شقيق مدير مكتب ولي العهد

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توفي اليوم (الثلاثاء)، حسن العساكر، شقيق مدير المكتب الخاص لولي العهد، بدر العساكر.

ونعى العساكر شقيقه بقوله: “ورحل أخي حسن، ذو الوجه الحسن، وصاحب النور”.

ونعى العديد من المشاهير ورواد مواقع التواصل الاجتماعي حسن العساكر، وقدموا تعازيهم لمدير مكتب ولي العهد في وفاة شقيقه.

وفق “أخبار 24”.

وفاة شقيق مدير مكتب ولي العهد

أخبار محلية
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