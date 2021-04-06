وفاة شقيق مدير مكتب ولي العهد

توفي اليوم (الثلاثاء)، حسن العساكر، شقيق مدير المكتب الخاص لولي العهد، بدر العساكر.
ونعى العساكر شقيقه بقوله: “ورحل أخي حسن، ذو الوجه الحسن، وصاحب النور”.
ونعى العديد من المشاهير ورواد مواقع التواصل الاجتماعي حسن العساكر، وقدموا تعازيهم لمدير مكتب ولي العهد في وفاة شقيقه.
ورحل أخي حسن
ذو الوجه الحسن
وصاحب النور
بنور روح كلها سرور
كان خيراً في العطاء
راضياً ومسلماً بالقضاء
رباه فأرفع درجته في عليين
رباه فأجعل ما أصابه من بلاء
عوضاً لمنزل بالجنان
أستودعك ربي الغفور الرحيم
أستودعك الرحمن السميع العليم pic.twitter.com/CfErmgpHgc
— بدر العساكر Bader Al Asaker (@Badermasaker) April 6, 2021
وفق “أخبار 24”.