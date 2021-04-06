اتفاقية بين “الخطوط السعودية” وجامعة الأمير مقرن لتنفيذ برنامج الطاهي الجوي

وقعت الخطوط السعودية، أمس (الإثنين)، اتفاقية مع جامعة الأمير مقرن بن عبد العزيز بجدة، لتأهيل الطلاب والطالبات لوظيفة برنامج “الطاهي الجوي” المتخصصة في صناعة النقل الجوي.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي، إبراهيم بن سلمان الكشي، أن الاتفاقية تستهدف توطين وظيفة “الطاهي الجوي”، مبينًا أن مدة البرنامج ستكون 6 أشهر، وسيتم الإعلان عن شروط القبول في البرنامج وفق المعايير التي تُوضع من قبل الطرفين.
وأشار إلى أن وظيفة الطاهي الجوي إحدى الخدمات المتميزة التي تقدمها الخطوط السعودية لضيوفها على الدرجة الأولى للرحلات الدولية، من إعداد وتجهيز الأطباق وفق اختيار الضيف من قائمة الطعام المتنوعة.وفق “أخبار 24”.
من جهته، أكد رئيس جامعة الأمير مقرن بن عبد العزيز، نبيل بن علي الراجح، أن الاتفاقية تأتي في إطار الاستراتيجيات التي تنتهجها الجامعة مع الناقل الجوي الوطني لتأهيل وتطوير القدرات والكوادر الوطنية في مجالات صناعة السياحة والضيافة والطهي الجوي وفقًا للمعايير العالمية.