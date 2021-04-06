بينها جرائم سرقة وحيازة مخدرات.. الأمن العام يطيح بمرتكبي جرائم في عدة مناطق

استعرض الأمن العام، اليوم (الثلاثاء)، عددًا من الجرائم التي تمكّن من القبض على مرتكبيها الأيام الماضية في مختلف مناطق المملكة.
وأظهر مقطع فيديو نشره الأمن العام إلقاء القبض على مواطن قام بسرقة مواد بناء من مواقع تحت الإنشاء في أحياء مختلفة بالمنطقة الشرقية، وقُدرت قيمة المسروقات بـ106 آلاف ريال.
وألقى القبض على مواطنين سرقا هاتفًا متنقلا من سيارة إسعاف في منطقة تبوك، أثناء انشغال أحد المسعفين بأداء واجبه.
ونجح الأمن العام في توقيف مواطنين ارتكبا عدداً من الجرائم، تمثلت في السطو على عدد من المدارس في منطقة الرياض، وسرقة ما تحتويه من تجهيزات، وقاما بسرقة بطاريات المركبات المتوقفة.وفق “أخبار 24”.
وتمكن من إلقاء القبض على مواطنين امتهنا سرقة المركبات في منطقة المدينة المنورة والاستيلاء على ما تحتويه من مقتنيات، وكذلك القبض على مواطنين آخرين بحوزتهما سلاح ناري ومواد مخدرة في الرياض.
في قبضة رجال الأمن .
#تم_القبض pic.twitter.com/FsC3UpVU6s
— الأمن العام (@security_gov) April 6, 2021