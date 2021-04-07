هل ترث الزوجة المطلقة إذا مات زوجها خلال عدة طلاقها؟.. “المصلح” يجيب

أوضح الأستاذ بكلية الشريعة في جامعة القصيم الدكتور خالد المصلح، هل يمكن للزوجة أن ترث زوجها بعد طلاقها له، إذا توفي خلال فترة العدة من الطلاق.
وقال الشيخ المصلح في لقائه ببرنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، إن المرأة في فترة العدة تعتبر زوجة، حيث إن قول الله تعالى: “وبعولتهن أحق بردهن في ذلك”، أثبت الزوجية خلال فترة العدة.
وأضاف أنه إذا كان الطلاق رجعياً وليس بائناً ولم تنقض فترة العدة بعد، فإنها لا تزال زوجة وفي هذه الحالة يمكنها أن ترث النصيب المعهود للزوجات.وفق “أخبار 24”.
رجل طلق زوجته طلقة وبعد 10 أيام فاضت روحه إلى بارئها فهل ترث هذه الزوجة؟#يستفتونك مع الشيخ د. خالد المصلح @Dr_almosleh
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— قناة الرسالة (@alresalahnet) April 6, 2021