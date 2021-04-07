أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم (الأربعاء)، تخصيص 4 مصليات مهيأة بالعديد من الخدمات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة الحركية والسمعية والبصرية، وذلك استعداداً لشهر رمضان.
وبدأت الإدارة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة بالمسجد الحرام، منذ العودة التدريجية للمعتمرين والمصلين، بتخصيص مصلى خاص يقع بالدور الأول في المسجد الحرام (أمام جسر أجياد) وإحاطته بشريط خاص يوضح خصوصيته، وتجهيزه بكافة الخدمات المتوافقة مع متطلبات الأمن الصحي للقاصدين
وأكدت الرئاسة أن هذه المصليات تُعقم باستمرار، ويراعى فيها تطبيق كل الإجراءات الاحترازية التي تضمن راحة وسلامة الأشخاص ذوي الإعاقة.
يذكر أن رئاسة الحرمين اتخذت عدة إجراءات لخدمة ذوي الإعاقة، ومنها تجهيز 32 باباً مهيأة بمنحدرات ومزلقانات تسهل عليهم عملية الدخول والخروج من المسجد الحرام.
كما قامت بتهيئة سلالم كهربائية وعدد من الجسور المزودة برموز وعلامات واضحة لتسهيل حركتهم وتنقلهم، ودورات مياه مجهزة بكامل الأدوات التي تتناسب مع حالاتهم الجسدية.
وفق “أخبار 24”.