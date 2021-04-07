نفذت وزارة التعليم 786 مبنى تعليمياً في جميع مناطق ومحافظات المملكة خلال العامين الماضيين، فضلا عن معالجة عدد من المشروعات المتعثرة.
وأوضحت الوزارة أن الطاقة الاستيعابية لهذه المباني تزيد على 464 ألف طالب وطالبة، وتخطت تكلفتها 8.7 مليار ريال، إلى جانب استكمال شركة “تطوير للمباني” 452 مشروعاً متعثراً، وتأهيل أكثر من 11 ألف فصل.
واستعرضت ما أنجزته في عدة مناطق بالمملكة، ومنها تنفيذ 80 فصلاً إضافياً، وتأهيل 27 مدرسة و50 ملعباً عشبياً، وإنفاق 98.3 مليون ريال على التأثيث والصيانة بمنطقة الرياض، كما اعتمدت الوزارة تنفيذ 64 فصلاً إضافياً في محافظة جدة، ومعالجة تعثر 6 مشاريع.
كما ساهمت في ترميم 19 مدرسة في الأحساء والمنطقة الشرقية، بجانب تنفيذ 22 فصلاً إضافياً، وإنفاق 78.7 مليون ريال على التأسيس والصيانة في منطقة المدينة المنورة، وإنشاء 83 فصلاً إضافياً، وتأهيل 25 مدرسة ومجمعاً تعليمياً بجازان ونجران.
وفق “أخبار 24”.