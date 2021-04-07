“مستقبل الاستثمار” تكشف عن استثمار جديد في مجال صناعة محركات الطائرات الكهربائية العمودية

كشفت مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، عن استثمارها في شركة “ليليوم”، الرائدة في صناعة محركات الطائرات الكهربائية العمودية.
وأوضحت المؤسسة أن هذا الاستثمار يأتي في إطار استراتيجية تهدف إلى تطوير بدائل مستدامة وصديقة للبيئة لمحركات الوقود التقليدية في قطاع السفر الجوي، والاستفادة منها، حيث يمثل هذا النوع من الطائرات طريقة مستدامة وأقل استهلاكاً للكربون لنقل المسافرين وتجاوز الاكتظاظ المروري والتنقل بين المدن، وربط الوجهات الإقليمية لمسافة تصل حتى 250 كم.
وحصلت طائرة ليليوم على شهادة (CRI-A01) من الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران، وهي الجهة التي تمنح التراخيص الأساسية في أوروبا، وتسعى الطائرة إلى الحصول على شهادة موازية في الولايات المتحدة الأمريكية من هيئة الطيران الاتحادي.
ويأتي النموذج الأول من طائرة ليليوم بـ7 مقاعد، ، وبسرعة طيران تبلغ 280 كيلومتراً في الساعة (175 ميلاً في الساعة) ولمسافة تزيد على 250 كيلومتراً في الساعة (155 ميلاً في الساعة). وفق “أخبار 24”.
وأوضح الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، ريتشارد أتياس، أن الاستثمار في ليليوم يتوافق مع رسالة المؤسسة التي تهدف إلى دعم المبادرات والمشاريع التي تترك أثراً إيجابياً على الإنسانية.
يذكر أن مبادرة مستقبل الاستثمار تعد فئة جديدة من المؤسسات أو المعاهد الفكرية الهجينة التي يتمثل جزء من مهمتها في دعم تطوير التكنولوجيات التي تهدف لمعالجة أكبر التحديات الاجتماعية والبيئية، وتضطلع بأداء واجب عالمي يتمثل بالاستثمار المباشر في الشركات المبتكرة المتعمقة في مجال الاستدامة ومن ثم دعم نمو هذه الشركات.