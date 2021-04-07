ياسر الشهراني يفوز بجائزة أفضل لاعب بمنطقة غرب آسيا لشهر مارس

فاز لاعب نادي الهلال، ياسر الشهراني، بجائزة أفضل لاعب في منطقة غرب آسيا خلال شهر مارس، وذلك بعد حصوله على نسبة تناهز 48% من أصوات الجمهور المشاركين في الاستفتاء.
وذكر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم (الأربعاء)، أن لاعب نادي النجف، العراقي محمد عبدالزهرة، حصد المركز الثاني بعد حصوله على نسبة 40.95% من الأصوات.
ولفت الاتحاد إلى أن “الشهراني” لعب دوراً بارزاً في استعادة فريق الهلال لصدارة الدوري السعودي خلال الشهر الماضي بعد أن سجل هدفاً في مرمى الرائد وصنع هدف الفوز في شباك القادسية.
وأضاف أن اللاعب سجل أيضا هدفاً لمنتخب بلاده في مرمى منتخب فلسطين ضمن المجموعة الرابعة في التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن الاتحاد يفتح باب التصويت أمام الجماهير لاختيار أفضل لاعب في منطقة غرب آسيا عن كل شهر بناء على العديد من المعايير، منها دور اللاعب في التأثير على نتائج فريقه ومنتخب بلاده من خلال تسجيل وصناعة الأهداف، وترتيب الفريق على صعيد المنافسة.