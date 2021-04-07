كيف يمكنك الاستعانة بـ”رمضان” في إنقاص وزنك؟

يرتبط شهر رمضان المبارك، في أذهاننا بالعبادة والطاعات، كما يشتهي الصائم أيضا أن تتنوع سفرة الإفطار بالكثير من أصناف الطعام، لكن ماذا لو استعنا بالشهر الكريم في العيش بصحة وفي إنقاص أوزاننا؟ خاصة مع توفير الصيام فرصة للامتناع عن الطعام لفترات طويلة، ولكي يحدث هذا علينا اتباع مجموعة من النصائح.
التمر
رمضان شهر للتمور، ولكن يجب ألا تبالغ في تناول التمور، واتبع السنة، وبحد أقصى تناول 3 تمرات يوميًا في رمضان عند الإفطار، لأن تمرة واحدة تساوي 50 سعرًا حراريًا!
المشروبات
فيما يتعلق بالمشروبات، علينا اتباع عدة نصائح، أولها أن السائل الذي يجب أن تركز عليه في رمضان هو الماء، فهو مثالي لإنقاص الوزن.
النصيحة الثانية، إن كنت تلجأ للعصائر فيحب أن تكون خالية من السكر، والاعتماد على السكر الطبيعي والمذاق الحلو للفواكه.
أخيرًا، هناك نصيحة بعدم الاقتراب من مشروبات الطاقة والمشروبات الغازية، حتى التي تحتوي على عبارة “خال من السكر”، فهي لا تساهم في تخفيف الوزن، وتناول المشروبات العشبية مثل اليانسون والزنجبيل وغيرها، لأنها تعمل على ترطيب الجسم خلال ساعات الصيام.
طبيعة ما تتناوله من طعام
تحت عنوان طبيعة ما نتناوله، يمكننا الإشارة لعدد من النصائح، التي قد تحول الإفطار والسحور إلى مساعدين لإنقاص الوزن بدلا من زيادته، وذلك عن طريق استبدال بعض العناصر وتعديل طرق الطهي وتجنب عناصر أخرى.
من الممكن استبدال الدقيق الأبيض (الطحين)، والأرز الأبيض، لفقرهم بالألياف ما يسبب الإحساس بعدم الشبع، واستخدام الحبوب الكاملة كالبرغل والقمح الكامل والشعير والأرز البني.
التركيز على الخضراوات ضروري، لتزويدها الجسم بالفيتامينات والمعادن، إضافة لكونها قليلة السعرات وسهلة الهضم وتساعد على الشعور بالشبع، فاجعل حجم الخضراوات في وجبتك نصف حجم الطعام الذي تستهلكه في كل وجبة، ولا يهم إن كنت تتناولها مطبوخة أو مشوية.
ابتعد عن المقليات، كالفلافل والبطاطا المقلية والسمك المقلي، فكل ملعقة من الزيت تحتوي على 90 سعرًا حراريًا، أيًا كان نوع هذا الزيت، إضافة لتسببها في حدوث اضطرابات في الهضم، ولا تنس السلطة على الإفطار والسحور.
الحلويات
تذوق القليل من الحلويات ببطء واستمتاع لتشعر بالشبع في نهاية الوجبة ويفضل أن تتناولها بعد ثمرة فاكهة، ولا تلجأ للحلويات كطعام رئيسي أو بديلًا عن وجبة غذائية لسد الجوع.
ومن المهم اختيار الأنواع الصحية من الحلويات مثل الشوكولاتة 70% كاكاو، القطايف المشوية المحشوة بالجوز أو بالجبن 5% دسم، هريس التفاح، البوظة قليلة الدسم أو حلويات بيتية تحتوي على كمية قليلة من الدهون.
هذا ليس حلمًا
عليك أن تعرف أن إنقاص الوزن خلال رمضان ليس حلمًا، فلقد أوضحت مراجعة منهجية للعديد من الدراسات حول نزول الوزن في رمضان، نُشرت في European Journal of Nutrition عام 2020، وشملت هذه نتائج 85 دراسة أُجريت في 25 دولة في الفترة ما بين عامي 1982 و2019، أنّ الصيام خلال شهر رمضان قد يسبب انخفاضاً بسيطاً في الوزن لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 16 سنة من غير الرياضيين، والذين لا يعانون أي أمراض.
وتختلف التغيرات التي تحدث للوزن بسبب الصيام من شخص لآخر، وذلك بالاعتماد على إجماليّ السعرات الحراريّة المتناولة أثناء الليل. وفق “أخبار 24”.