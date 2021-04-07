تنفيذ حكم القتل قصاصاً في مواطن قَتل آخر طعناً بسكين في الطائف

نفذت وزارة الداخلية، اليوم (الأربعاء)، تنفيذ حكم القتل قصاصًا بمواطن قَتل مواطن آخر طعناً بسكين، وذلك في محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة.
وأوضحت الوزارة أن المواطن خالد بن علي بن ظافر الأحمري، أقدم على قَتل المواطن سلطان ابن حمدان بن عبدالله العمري، وذلك بطعنه بسكين مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما.
وأضافت أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وإحالته إلى المحكمة الجزائية، وصدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصًا. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أنه تم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، وتم تنفيذ الحكم اليوم.