انضمت شركة الخطوط السعودية للشحن إلى مبادرة الشحن الجوي الإنسانية، التي أطلقتها منظمة “اليونيسف” لتوزيع اللقاحات المضادة لـ”كورونا” والأدوية الأساسية والأجهزة الطبية اللازمة لمكافحة الجائحة.
وتأتي مشاركة “السعودية للشحن” في هذه المبادرة دعماً لخطة “كوفاكس” العالمية المدعومة من الأمم المتحدة والتي تهدف للتوزيع العادل للقاحات وضمان وصولها إلى 145 دولة تحت إشراف منظمة الصحة العالمية، وذلك لتحصين نحو 3% من سكان تلك الدول في المتوسط خلال النصف الأول من العام الحالي.
وتشارك في المبادرة حتى الآن 10 شركات طيران، حيث التزمت جميعها بإعطاء الأولوية لشحن جميع الإمدادات المنقذة للحياة، وتوفير سعات شحن إضافية إلى المسارات متى ما لزم الأمر. وفق “أخبار 24”.
وقال الرئيس التنفيذي لـ”السعودية للشحن” عمر الحريري: “إن الشركة جاهزة وبكامل طاقتها للعمل في مبادرة الشحن الجوي إلى عدد كبير من الوجهات، وستعمل جنبًا إلى جنب مع اليونيسف لضمان وصول عالمي للقاحات”.
The Kingdom’s flagship freight carrier @SaudiaCargo has joined @UNICEF‘s #HumanitarianAirfreightMission to support #Covid19 #vaccine delivery, bringing their expertise to supplying these lifesaving medical supplies in a safe, timely, and efficient way. pic.twitter.com/6kRIHD5vhb
— Saudi Embassy UK (@SaudiEmbassyUK) April 6, 2021