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أخبار محلية > بالفيديو.. فريق طبي يجتاز وعورة جبال فيفاء لإعطاء المرضى لقاح كورونا.. وهذا رد فعل مسن تجاههم
07/04/2021   3:37 م

بالفيديو.. فريق طبي يجتاز وعورة جبال فيفاء لإعطاء المرضى لقاح كورونا.. وهذا رد فعل مسن تجاههم

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يواصل فريق طبي تابع لبرنامج الرعاية الصحية المنزلية في وزارة الصحة، تقديم خدمات الطب المنزلي والتطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا الجديد، للمواطنين في جبال فيفاء، التي ترتفع نحو ألفي متر فوق سطح البحر.

وذكر الممرض، عبدالله المالكي، أنهم يجهزون اللقاحات، وينطلقون في رحلتهم لتطعيم المرضى في المنازل، بينما أشاد العم “حسين الفيفي” الذي تلقى اللقاح مؤخرًا، بعمل الفرق الطبية، مؤكداً أنه يتم توفير الخدمات الطبية للمرضى في منازلهم بشكل ميسر.

ومن جانبه، ذكر الطبيب، مصطفى محمود، أن وعورة الطبيعة في فيفاء دفعتهم للقيام بـ3 حملات للتطعيم في الأسبوع، لافتا إلى أنهم نجحوا في تحقيق نحو 50% من المستهدف بالتطعيم، منوهاً بأنه تعرض لكسر أثناء تأدية عمله في الطب المنزلي، إلا أنه عاد إليه مرة أخرى لحبه الشديد للعمل في هذا المجال. وفق “أخبار 24”.

كما أبدى ممرضون آخرون اهتمامهم وحبهم للعمل في الطب المنزلي، ومنهم الممرض يحيى الفيفي، الذي ذكر أنه يعمل فيه منذ 33 عاما، ولا يزال يشعر بالحماس لفعل الخير والحصول على الثواب.

بالفيديو.. فريق طبي يجتاز وعورة جبال فيفاء لإعطاء المرضى لقاح كورونا.. وهذا رد فعل مسن تجاههم

أخبار محلية
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