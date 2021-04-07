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أخبار محلية > قصر العمل بالمجمعات التجارية على السعوديين ورفع نسب التوطين في المطاعم والمقاهي والتموينات المركزية
07/04/2021   3:39 م

قصر العمل بالمجمعات التجارية على السعوديين ورفع نسب التوطين في المطاعم والمقاهي والتموينات المركزية

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أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي، اليوم (الأربعاء)، 3 قرارات وزارية لتوطين عدد من الأنشطة والمهن في سوق العمل، بما يساهم في توفير 51 ألف وظيفة للسعوديين والسعوديات.

وشمل القرار الأول قصر العمل على السعوديين في جميع الأنشطة والمهن بالمجمعات التجارية المغلقة “المولات”، ومكاتب إدارة المجمعات التجارية المغلقة، باستثناء عدد محدود من الأنشطة والمهن في هذه المجمعات.

ونص القرار الثاني على زيادة نسب التوطين في منافذ بيع أنشطة المطاعم والمقاهي وفق المسميات والنسب والاشتراطات المحددة في الدليل الإجرائي الصادر مع القرار.

وتضمن القرار الثالث زيادة نسب التوطين في منافذ بيع أسواق التموين المركزية الكبرى، وفق التعريفات والمهن والنسب والمراحل والاشتراطات المحددة في الدليل الإجرائي الصادر مع القرار.وفق “أخبار 24”.

وشددت الوزارة على ضرورة التقيد بالقرارات الصادرة والالتزام بما جاء فيها من المنشآت التجارية، وذلك تجنبًا لتطبيق العقوبات بحق المخالفين، ويمكن لأصحاب العمل الاطلاع على الأدلة الإجرائية لهذه القرارات من خلال موقع الوزارة الإلكتروني.

قصر العمل بالمجمعات التجارية على السعوديين ورفع نسب التوطين في المطاعم والمقاهي والتموينات المركزية

أخبار محلية
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