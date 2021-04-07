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أخبار محلية > شاهد.. معلم يشرح لطلابه درساً على “منصة مدرستي” بحضور جمل
07/04/2021   8:11 م

شاهد.. معلم يشرح لطلابه درساً على “منصة مدرستي” بحضور جمل

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أظهر مقطع فيديو متداول، اليوم (الأربعاء)، معلماً يقدم درسا لطلابه عن بعد عبر “منصة مدرستي” بعنوان “المقارنة بين الجمل والسيارة” بطريقة جديدة.

وبدا في الفيديو المعلم يشرح لطلابه الفرق بينهما في وجود جمل حقيقي يقف بجواره، بهدف سرعة وصول المعلومة للطلاب وفهم مميزات وشكل الجمل على طبيعته.

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بفكرة المعلم، مطالبين بتشجيع الأفكار المماثلة للتسهيل على الطلاب، خاصة في ظل التدريس عن بعد عبر “مدرستي” بسبب فيروس كورونا. وفق “أخبار 24”.

شاهد.. معلم يشرح لطلابه درساً على “منصة مدرستي” بحضور جمل

أخبار محلية
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