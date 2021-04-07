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أخبار المناطق > القبض على شخص دهس مقيماً أمام محله التجاري وهرب في “الشرقية”
07/04/2021   8:11 م

القبض على شخص دهس مقيماً أمام محله التجاري وهرب في “الشرقية”

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ألقت شرطة المنطقة الشرقية القبض على شخص ظهر في فيديو وهو يدهس مقيما أمام أحد المحال التجارية ثم يهرب من الموقع، وذلك بعد تحديد هويته.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، المقدم محمد الشهري، أنه إشارة لمقطع الفيديو المتداول والذي يظهر تعرض شخص لحادث دهس أمام محل تجاري وهروب الجاني، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن القبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر.

وأضاف أنه تبين أن المركبة مسروقة من أمام أحد المنازل، وأن الجاني قام بتظليل زجاجها من المحل، ثم هرب دون دفع قيمة الخدمة، ما أدى إلى دهس المقيم العربي، وهو في العقد الرابع من العمر. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن المقيم نُقل إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية، وحالته مستقرة، وجرى إيقاف المتهم وأحيل إلى فرع النيابة العامة.

القبض على شخص دهس مقيماً أمام محله التجاري وهرب في “الشرقية”

أخبار المناطق
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