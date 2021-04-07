بالصور.. محافظ الخرج يلتقي بمدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة

التقى محافظ الخرج أ/ مساعد بن عبدالله الماضي في مكتبة بديوان المحافظة اليوم الاربعاء الموافق ١٤٤٢/٨/٢٥هـ سعادة الدكتور/ محمد بن عبدالله الحربي مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض والوفد المرافق له أثناء زيارته للمحافظة في جولة تفقدية ، وذلك بحضور سعادة مدير شرطة الخرج العميد منيف العتيبي ورئيس الغرفة التجارية الصناعية بالخرج أ/ عماش الدفين .و سعادة أمين عام لجنة التوطين بإمارة منطقة الرياض أ/ محمد بن عبدالعزيز العمار .
وفي بداية اللقاء رحب المحافظ بسعادته والوفد المرافق متمنيا لهم التوفيق في زيارتهم للمحافظة وجري خلال اللقاء بحث عدداً من الموضوعات المتعلقة بخدمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمحافظة مثنياً سعادته على جهود جميع منسوبيهم بالمحافظة بالتعاون مع الجهات الحكومية الاخرى على ما يقومون به من أعمال لخدمة وطنهم وأهالي المحافظة .
من جهته أعرب الدكتور الحربي، عن شكره وتقديره لسعادة محافظ الخرج على دعمه لفرع الوزارة للقيام بدورة على أكمل وجه.
في نهاية اللقاء قام المحافظ ومدير عام الوزارة بتكريم الموظفين المميزين في قطاعات الوزارة بالمحافظة .