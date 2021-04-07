بالفيديو.. متحدث “هيئة العلا”: مشروع “رحلة عبر الزمن” يوفر 38 ألف وظيفة وقطاراً صديقاً للبيئة بطول 46 كلم

أوضح المتحدث الرسمي للهيئة الملكية للعلا، سعد المطرفي، أن مشروع الرؤية التصميمية “رحلة عبر الزمن” الذي أعلن عنه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، سيوفر أكثر من 38 ألف وظيفة بحلول عام 2035.
وأوضح المطرفي أن من ضمن مشاريع الرؤية التصميمية قطارا صديقا للبيئة بطول 46 كلم يربط بين مركز البلدة القديمة جنوبا وصولا لمدينة الحجر الأثرية شمالا.
وأكد أن هذا المشروع سينقل مدينة العلا إلى مكانها الطبيعي في مصاف الوجهات السياحية العالمية، لتميزها بجميع المقومات التاريخية والأثرية والسياحية والزراعية.وفق “أخبار 24”.
فيديو | متحدث الهيئة الملكية للعلا لـ #الإخبارية: مشروع #العلا_رحلة_عبر_الزمن سيوفر أكثر من 38 ألف وظيفة بحلول عام 2035 pic.twitter.com/wPxlgDAAVY
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 7, 2021
فيديو | متحدث الهيئة الملكية للعلا لـ #الإخبارية: سيكون هناك قطار سياحي صديق للبيئة بطول 46 كم يربط ما بين مركز البلدة القديمة جنوبا وصولا لمدينة الحجر الأثرية شمالا#العلا_رحلة_عبر_الزمن pic.twitter.com/cBCSiLKyVR
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 7, 2021