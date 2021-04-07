“الشؤون البلدية” بالشراكة مع “الصحة” تطلق الشهادة الصحية إلكترونياً عبر منصة “بلدي”

أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالشراكة مع وزارة الصحة، اليوم (الأربعاء)، خدمة إصدار الشهادة الصحية للعاملين في مجال المنشآت التجارية ذات العلاقة بالغذاء أو الصحة العامة إلكترونياً عبر منصة “بلدي”.
واستهدف إطلاق الخدمة تحسين خدمات الإلغاء والاستعلام عن الشهادة الصحية في عدد من الأمانات، ومنها أمانات: “المدينة المنورة، والطائف، وعسير، وجازان، ونجران، وحائل، وحفر الباطن، والجوف، والحدود الشمالية، والباحة”، على أن يتم إطلاق الخدمة في بقية الأمانات لاحقاً.
وستمكّن الخدمة المستفيدين من إصدار الشهادة الصحية وطباعتها دون الحاجة لمراجعة الأمانة أو البلدية، وذلك بعد أن تم ربط نتائج الفحص الطبي بين الأمانات والبلديات ومنصة صحة إلكترونياً، حيث يمكنهم إجراء الفحص الطبي في المنشآت الصحية المرخصة وستنعكس نتيجة الفحص إلكترونيًّا في المنصة.وفق “أخبار 24”.
وشملت التحديثات إصدار دليل استرشادي لإصدار الشهادات الصحية، يتضمن: الاشتراطات على التقديم وآلية الإصدار، وتمكين العامل من تحديث وإدخال المعلومات الخاصة به على النظام بنفسه، وأن تكون مهنته من ضمن المهن التي يُسمح من خلالها بإصدار الشهادة الصحية، وأن يكون مرتبطا بمنشأة مرخصة يسمح نشاطها بإصدار الشهادة الصحية، وإرسال رسالة للعامل على رقم الجوال برقم السداد لدفع قيمة فاتورة الشهادة الصحية.