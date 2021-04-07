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أخبار محلية > بالفيديو.. رئيس “تداول” يكشف موعد الإدراج الخاص للمجموعة
07/04/2021   10:56 م

بالفيديو.. رئيس “تداول” يكشف موعد الإدراج الخاص للمجموعة

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كشف الرئيس التنفيذي لمجموعة تداول محمد الرميح، اليوم (الأربعاء)، موعد وذلك عقب تحوّلها من “هيئة السوق المالية” إلى شركة قابضة.

وأوضح الرميح في مداخلة هاتفية مع قناة “الإخبارية، أن الإدراج الخاص للمجموعة سيكون خلال النصف الثاني من العام الجاري، مشيراً إلى أن العمل جارى على التفاصيل النهائية المتعلقة بحجم الطرح والتعاقد مع المختصين من مستشارين ماليين وقانونيين.

وبيّنت “تداول” التي تم تأسيسها عام 2007 ،أن هذه الخطوة تأتي تمهيداً لطرحها للاكتتاب هذا العام، حيث يبلغ رأسمالها 1.2 مليار ريال، مقسم إلى 120 مليون سهم مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. رئيس “تداول” يكشف موعد الإدراج الخاص للمجموعة

أخبار محلية
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