نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. ماذا قال أول مواطن وأول مقيم تلقيا لقاح كورونا عن تجربتهما ودوافعهما؟
08/04/2021   10:47 ص

بالفيديو.. ماذا قال أول مواطن وأول مقيم تلقيا لقاح كورونا عن تجربتهما ودوافعهما؟

+ = -
846

أوضح أول مواطن تلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا في المملكة، عماد الديحان، السبب الذي دفعه للمسارعة في حجز موعد لتلقي التطعيم ضد الفيروس.

وذكر في مقطع فيديو بثته وزارة الصحة عبر منصتها التوعوية “عش بصحة”، أن ابنه أصيب بالفيروس في مارس من العام الماضي، وعندما شاهد المعاناة التي عاناها نجله والأسرة كلها بعد إصابته قرر أخذ اللقاح المضاد لكوفيد 19.

ومن جهته، قال أول مقيم يتلقى لقاح كورونا في المملكة، راتب الحمدني (معلم)، إنه أخذ الجرعتين الأولى والثانية من اللقاح، مضيفا أنه لم يعانِ أي أعراض نهائياً بعد تلقيه الجرعتين.وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. ماذا قال أول مواطن وأول مقيم تلقيا لقاح كورونا عن تجربتهما ودوافعهما؟

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885146574.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.