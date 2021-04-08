“فيفا” يطور تقنية “روبوت الخطوط” للكشف عن التسلل

قال رئيس لجنة تطوير كرة القدم العالمية في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، آرسين فينجر، إنهم يعملون خلال الفترة الجارية على تطوير تقنية إلكترونية تكشف التسلل خلال المباريات ستحمل اسم “روبوت الخطوط”.
وأشار فينجر وفقاً لصحيفة “صن”، إلى أن التقنية الجديدة تقوم على وجود إشارة أوتوماتيكية يتم إرسالها إلى الحكم المساعد من خلال ساعة في يده، فإذا جاء الضوء أخضر بالساعة فهذه إشارة إذا كان هناك تسلل أم لا.
وأتم فينجر تصريحاته بالتنويه إلى أنه يأمل في تواجد هذه التقنية في بطولة كأس العالم المقبل 2022 التي ستستضيفها دولة قطر.وفق “أخبار 24”.