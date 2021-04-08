قانوني: “الانضباط” تتلقى إفادات خطية حول قضية “حمدالله”.. والإيقاف لا يمنع اللاعب من المشاركة الآسيوية

أوضح المختص في القانون الرياضي الدولي، يعقوب المطير، موقف محترف الفريق الأول بنادي النصر، عبدالرزاق حمدالله، من المشاركة في دوري أبطال آسيا، بعد العقوبة الصادرة بحقه من لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم.
وكانت لجنة الانضباط قد قررت، أمس (الأربعاء)، إيقاف مهاجم نادي النصر 15 يوما قابلة للتمديد، حتى استيضاح الأحداث التي صاحبت مباراة فريقه مع الفيصلي في نصف نهائي كأس الملك.
وذكر المطير، خلال مداخلة له في برنامج “المنتصف” المذاع على قناة “الإخبارية”، أن عقوبة الانضباط لا تمنع “حمدالله” من المشاركة في البطولة الآسيوية.
وأضاف أن لجنة الانضباط تقوم حالياً بأخذ إفادات خطية مكتوبة من أطراف القضية المتعلقة بـ”حمدالله”، ومنهم اللاعب نفسه، ولاعب الفيصلي وليد الأحمد، من أجل اكتمال تحقيقها في القضية، وإصدار قرار بشأنها خلال هذا الأسبوع. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن العقوبة الصادرة ضد حمدالله “مؤقتة” لحين استكمال لجنة الانضباط إجراءاتها بشأن القضية، منوها بأنه في حال إصدار قرار نهائي فسوف يتم احتسابه من تاريخ إصدار قرار الإيقاف المؤقت.
فيديو | المختص في القانون الرياضي يعقوب المطير لـ #المنتصف: هناك قرار سيصدر بحق حمدالله بعد الانتهاء من التحقيقات pic.twitter.com/qciTD9vpRT
— المنتصف – الإخبارية (@al_montasaf) April 7, 2021
فيديو | المختص في القانون الرياضي يعقوب المطير لـ #المنتصف: يحق لمحترف #النصر حمد الله المشاركة في دوري أبطال آسيا pic.twitter.com/6eDUlJE42s
— المنتصف – الإخبارية (@al_montasaf) April 7, 2021